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وفد من طلاب الجامعات يسافر إلى روسيا غداً لتنشيط السياحة

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وفد من طلاب الجامعات يسافر إلى روسيا غداً لتنشيط السياحة وفد من طلاب الجامعات يسافر إلى روسيا غداً لتنشيط السياحة
أعلن طلاب قائمة "تحيا " فى الجامعات مغادرة أول وفد من 11 طالبا وطالبة من الجامعات المصرية إلى جامعتى سان بطرسبرج، وسان بيتر فى روسيا، غدا السبت، لتنشيط السياحة الخارجية.

وأكد محمد بسيونى، منسق "تحيا مصر" بالجامعات، تنظيم عدد من الندوات واللقاءات مع الجانب الروسى لمدة شهر كامل، للتعريف بالأماكن السياحية فى مصر، والتأكيد على الأمن والأمان فى المنتجعات السياحية.

وطالب "بسيونى" منظمات المجتمع المدنى ورجال الأعمال المصريين بدعم تلك المبادرات، لتقديم نتائج أفضل، مؤكدًا أن الشباب مستقبل البلاد والنهوض بالمجتمع المصرى.


>تنشيط السياحة: غدا.. انطلاق سباق برنامج "اكتشف مصر

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