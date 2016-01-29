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"الأوقاف" تفتتح 10 مساجد جديدة اليوم فى المحافظات

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"الأوقاف" تفتتح 10 مساجد جديدة اليوم فى المحافظات "الأوقاف" تفتتح 10 مساجد جديدة اليوم فى المحافظات
تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 10 مساجد جديدة في المحافظات، وأناب الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وكلاء الوزارة ومديرى العموم، لافتتاح المساجد.

ويفتتح الشيخ طه زيادة وكيل الوزارة لمديرية أوقاف الدقهلية، مسجد عزبة خيرى كفر علام ـ منية النصر ـ الدقهلية، ويفتتح الشيخ مجدى بدران، وكيل مديرية أوقاف الشرقية، مسجد قرية 3 رمسيس ـ صان البحر ـ الشرقية.

كما يفتتح الدكتور عبد الناصر نسيم أمين عطيان وكيل الوزارة لمديرية أوقاف الإسكندرية مسجد العراق ـ برج العرب ـ محافظة الإسكندرية، ويفتتح الدكتور إبراهيم الحشاش، وكيل الوزارة لمديرية أوقاف البحيرة، مسجد عزبة ترابيس ـ نديبه ـ دمنهور، ويفتتح الشيخ محمد العش مدير الدعوة بأوقاف البحيرة مسجد 12/3 أبيس ـ كفر الدوار ـ البحيرة، ويفتتح الشيخ زكريا الخطيب مدير مديرية أوقاف الإسماعيلية مسجد الصفا ـ الواصفية ـ أبو صوير ـ الإسماعيلية.
>كما أناب جمعة الشيخ محمد العجمى، وكيل مديرية أوقاف أسيوط، لافتتاح مسجد الشيخ محمد العسال ـ قرية الزاوية ـ أسيوط، ويفتتح الشيخ على تيمور وكيل مديرية أوقاف سوهاج مسجد العمرى ـ العوامر ـ قاداجلى- ساقلته، والشيخ خالد خضر مدير مديرية أوقاف قنا مسجد العتيق ـ نجع كمبل ـ نجع حمادى- قنا، كما يفتتح الدكتور أشرف فهمى مدير عام المتابعة الفنية مسجد البحرى ـ زاوية الناعورة ـ الشهداء ـ المنوفية.


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