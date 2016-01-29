"الأوقاف" تفتتح 10 مساجد جديدة اليوم فى المحافظات

ويفتتح الشيخ طه زيادة وكيل الوزارة لمديرية أوقاف الدقهلية، مسجد عزبة خيرى كفر علام ـ منية النصر ـ الدقهلية، ويفتتح الشيخ مجدى بدران، وكيل مديرية أوقاف الشرقية، مسجد قرية 3 رمسيس ـ صان البحر ـ الشرقية.
كما يفتتح الدكتور عبد الناصر نسيم أمين عطيان وكيل الوزارة لمديرية أوقاف الإسكندرية مسجد العراق ـ برج العرب ـ محافظة الإسكندرية، ويفتتح الدكتور إبراهيم الحشاش، وكيل الوزارة لمديرية أوقاف البحيرة، مسجد عزبة ترابيس ـ نديبه ـ دمنهور، ويفتتح الشيخ محمد العش مدير الدعوة بأوقاف البحيرة مسجد 12/3 أبيس ـ كفر الدوار ـ البحيرة، ويفتتح الشيخ زكريا الخطيب مدير مديرية أوقاف الإسماعيلية مسجد الصفا ـ الواصفية ـ أبو صوير ـ الإسماعيلية.
>كما أناب جمعة الشيخ محمد العجمى، وكيل مديرية أوقاف أسيوط، لافتتاح مسجد الشيخ محمد العسال ـ قرية الزاوية ـ أسيوط، ويفتتح الشيخ على تيمور وكيل مديرية أوقاف سوهاج مسجد العمرى ـ العوامر ـ قاداجلى- ساقلته، والشيخ خالد خضر مدير مديرية أوقاف قنا مسجد العتيق ـ نجع كمبل ـ نجع حمادى- قنا، كما يفتتح الدكتور أشرف فهمى مدير عام المتابعة الفنية مسجد البحرى ـ زاوية الناعورة ـ الشهداء ـ المنوفية.
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