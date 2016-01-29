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القبض على جزار لذبحه "جاموسة" مصابة بالحمى القلاعية بسوهاج

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القبض على جزار لذبحه "جاموسة" مصابة بالحمى القلاعية بسوهاج القبض على جزار لذبحه "جاموسة" مصابة بالحمى القلاعية بسوهاج
تمكن ضباط قسم شرطة طهطا عقب بلاغ مدير مجزر طهطا ومفتش أغذية ومفتش تموين القسم من إلقاء القبض على جزار بدائرة القسم لقيامه بذبح أنثى جاموس بها أعراض للحمى القلاعية .

كان اللواء أحمد أبو الفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من قسم شرطة طهطا يفيد بضبط جزار قام بذبح أنثى جاموس عليها أعراض الحمى القلاعية وعرضها للجمهور .

وانتقل إلى مكان الواقعة العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية وتبين من التحريات التى قادها الرائد أحمد العزازى، رئيس مباحث القسم،والنقيب أحمد الكاشف، معاون مباحث القسم بتقدم.

أحمد بدوى محمد، طبيب بيطرى ومدير مجزر طهطا، سعد سعيد أمين، مفتش أغذية، على حسن عثمان، مفتش تموين ببلاغ يفيد قيام عمر السيد محمود ربيع "24 سنة جزار ‏‏ ويقيم دائرة القسم بالذبح خارج المجزر، وبفحصها تبين أن الذبيحة لآنثى "جاموس" بها ‏أعراض مرض الحمى تم التحفظ على المتهم والذبيحة بمعرفة الطب ‏البيطرى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 832 جنح القسم لسنة 2016 وجار العرض على النيابة العامة ‏‏.

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مصر 365