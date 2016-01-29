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طائرات التحالف تقصف حبل النهدين والتشريفات العسكرية فى صنعاء

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طائرات التحالف تقصف حبل النهدين والتشريفات العسكرية فى صنعاء طائرات التحالف تقصف حبل النهدين والتشريفات العسكرية فى صنعاء

صنعاء /أ ش أ/


> قصفت طائرات دول التحالف العربى مواقع تابعة لمليشيات الحوثيين وصالح فى العاصمة اليمنية صنعاء.
>وذكر شهود عيان أن الطائرات استهدفت الليلة الماضية معسكر حبل النهدين ومحيط دار الرئاسة وميدان السبعين جنوب العاصمة ومعسكر جبل فج عطان ومعسكر اللواء الثانى /التشريفات العسكرية/ بشارع الزبيرى فى وسط العاصمة .
>كما استهدفت الطائرات معسكر اللواء 63 مشاة ميكانيكى بمديرية نهم ومواقع فى منطقة العرقوب بمديرية خولان المجاورتين لمحافظة مأرب شمال شرق العاصمة، واستهدفت أيضا منازل تابعة لقيادات حزب المؤتمر الموالين للرئيس اليمنى السابق فى حى حدة .
>ومن ناحية أخرى، تشهد العاصمة صنعاء استنفارا أمنيا كبيرا بعد عمليات القصف القوية التى قامت بها طائرات التحالف طوال هذا الاسبوع وشملت أهدافا للمليشيات فى كل أنحاء العاصمة وتجوب الأطقم العسكرية شوارع العاصمة .
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