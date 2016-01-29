"المرور" تضبط 32 ألف مخالفة مرورية و32 سائقا يتعاطون المخدرات أثناء القيادة

واصلت الإدارة العامة للمرور بوازارة الداخلية حملاتها المرورية والانضباطية بالشوارع وعلى الطرق السريعة بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة.

وتمكنت الحملات المرورية من ضبط 32687 مخالفة مرورية متنوعة، و1732 دراجة نارية مخالفة، وضبط (32) حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة، ورفع (148) مركبة بالميادين العامة والشوارع.

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