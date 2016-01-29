أخطاء شائعة تؤثر على مفاصلك.. اعرف إزاى تتغلب عليها

ونشر تقرير بالموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، بعض الأخطاء الشائعة التى يفعلها الكثير من الأشخاص والتى يكون لها تأثير سلبى على المفاصل، ومنها:
1- الجلوس والمشى بشكل منحنى، وهذا من التصرفات السلبية التى تؤثر على المفصل والجسم.
>2-ارتداء الكعب العالى، حيث إنه يضع ضغطا إضافيا على الركبتين، ومن الضرورى تجنب ارتداء الكعب أكثر من 2 سم.
>3-زيادة الوزن، حيث إنه يحدث إجهاد على الركبتين والمفصل، ومن الضرورى تجنب الوزن الزائد للتغلب على أى مضاعفات ناتجة عنه.
>4-نقص تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم، لذلك من الضرورى تناول كميات كبيرة من الكالسيوم والفواكه والخضراوات الملونة والمتنوعة.
>5-نقص الأحماض الدهنية الأوميجا 3، حيث إنها من الأشياء المهمة لصحة العظام، وتكون متوفرة بسهولة فى السلمون والأسماك.
>6-تجنب انحناء الركبة لـ90 درجة، لأنها تؤثر سلبيا على المفاصل.
>7-ارتداء أحذية مناسبة وصحية، لامتصاص الصدمات من الأرض والتى تحدث ضررا كبيرا على المفاصل.
>8-تناول المكسرات الغنية بالعديد من العناصر الغذائية الهامة التى تمد المفاصل والعظام بالنشاط والحيوية.