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غدا.. افتتاح معرض للكتاب بنادى الشبان المسيحيين بالمنيا

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غدا.. افتتاح معرض للكتاب بنادى الشبان المسيحيين بالمنيا غدا.. افتتاح معرض للكتاب بنادى الشبان المسيحيين بالمنيا
أعلن الكاهن أيوب يوسف راعى كنيسة مارى جرجس بقرية دلجا بمحافظة المنيا، افتتاح معرض للكتاب بالتعاون المشترك بين جمعيّة الشبان المسيحيين والمكتبة الثقافيّة بكنيسة مار جرجس للأقباط الكاثوليك، وذلك بنادى الشبان المسيحيين.

وأضاف الكاهن أيوب يوسف أن المعرض يبدأ اليوم الثلاثاء إلى السبت 30 يناير 2016م من الثامنة صباحًا وحتّى الثامنة مساءً، ويحتوى المعرض على جميع أنواع الكتب الإسلاميّة، السياسيّة، الأدبيّة، المعارف العامّة، المسيحيّة، بأسعار زهيدة ومحتواها أكثر من رائع.
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