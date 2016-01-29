وزير خارجية التشيك يرأس وفدا من رجال الأعمال إلى القاهرة غدا

يبدأ غدا لوبومير زاوراليك وزير خارجية التشيك زيارة للقاهرة على رأس وفد كبير يضم 30 من رجال الأعمال التشيك والمسئولين الحكوميين، وتأتى الزيارة تلبية لدعوة وزير الخارجية سامح شكرى التى وجهها له خلال زيارته لبراج فى ربيع 2015.

وذكر بيان وزعته سفارة التشيك بالقاهرة اليوم أن زاوراليك سيجرى مباحثات هامة خلال زيارته للقاهرة التى تستغرق يومين مع نظيره المصرى سامح شكرى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وعقد لقاءات مع طارق قابيل وزير التجارة والصناعة واللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربى وممدوح الدماطى وزير الآثار.

وأضاف أنه من المقرر أن يفتتح وزير خارجية التشيك منتدى الأعمال المصرى – التشيكى الذى سيناقش سبل تعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمار المشترك بين البلدين.