غدا.. أول أيام إجازة منتصف العام بالجامعات وتنتهى 13 فبراير المقبل

تبدأ غدا السبت إجازة منتصف العام بالجامعات المصرية، بعد انتهاء أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول، أمس الخميس، على أن تبدأ الدراسة 14 فبراير المقبل.

وكشفت التقارير النهائية للامتحانات فى جامعات "القاهرة وعين شمس وحلوان" عن تحرير 1255 محضر غش خلال امتحانات طلاب الانتظام، تصدرتها كليات جامعة عين شمس بـ583 محضرا، و400 لطلاب التعليم المفتوح المقيدين بالجامعة، وأوضحت جامعة عين شمس تنظيم 447 لجنة للحالات الخاصة والمرضية والمحبوسين، من بينها 430 لجنة بكلية الآداب فقط.

من جانبه، قال الدكتور محمد عثمان الخشت، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، فى تصريحات صحفية، إنه تم رصد 516 حالة غش فى مختلف كليات الجامعة خلال فترة الامتحانات، فيما تم تنظيم 63 لجنة خاصة للحالات المرضية، و17 فقط للطلاب المحبوسين على ذمة قضايا.

وأشار "الخشت" إلى أن هناك 5 كليات بالجامعة بدأت بالفعل فى إعلان النتائج، وهى كليات التجارة والعلوم ودار العلوم والزراعة والتمريض، على أن تعلن باقى نتائج امتحانات الطلاب تباعا خلال شهر فبراير بحد أقصى النصف الثانى من شهر مارس الجارى.

"حقوق القاهرة": الأسبوع الثالث من فبراير حد أقصى لإعلان النتيجة

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