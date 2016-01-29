شرم الشيخ تستضيف بطولة الدورى العام لكرة السلة للشباب

تستضيف مدينة شرم الشيخ، غدا السبت، بطولة الدورى لكرة السلة للشباب التى تقام فى المدينة الشبابية.>وأكد محمد فتحى، توفيق وكيل الرياضة بمديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، أن شرم الشيخ تستضيف بطولة الجمهورية لكرة السلة غدا، السبت، بمشاركة أندية "الزمالك، الأهلى، سبورتنج، الاتحاد السكندرى، الجزيرة، وطلائع الجيش".

وأعلن فتحى أن إقامة أول مباراة فى الساعة الثانية ظهرا، مشيرا إلى أن جميع الفرق متواجدة الآن بشرم الشيخ لإجراء التدريبات والتمارين اللازمة.

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