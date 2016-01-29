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تعرفي الى تفاصيل إطلالات النجمات وثمنها مع موقع "سيدتي مول"

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تعرفي الى تفاصيل إطلالات النجمات وثمنها مع موقع "سيدتي مول" تعرفي الى تفاصيل إطلالات النجمات وثمنها مع موقع "سيدتي مول"

الخميس 28-01-2016 22:53

تعتني معظم النجمات بإطلالاتهن بعناية فائقة، حتى بتنا نشعر بوجود سباق علىى نيل لقب صاحبة الإطلالة الأجمل، الأفخم أو الأكثر غرابة.فيتأرجح المتابع بين تعدد الخيارات وتنوّع التصاميم ويغوص في متاهة المنافسة المستمرة على لفت الأنظار وميل الكفة صوب الإطلالة الأبرز.

ولأن الموضة تتغير وتتبدل بسرعة كبيرة هذه الأيام أصبحت النجمات والفنانات مصدراً أساسياً ومنبعاً خصباً لآخر موديلات الأزياء والاكسسوارات.

فبتنا كموقع يحمل هوية خاصة عنوانها "الموضة" نتابع معظم إطلالاتهن لنستقسي كامل التفاصيل والمعلومات عن الماركات المختارة والتصاميم المستخدمة وأسعارها.

لمتابعة كافة إطلالات النجمات العالميات والعرب تابعوا يومياً موقع سيدتي مول قسم الإطلالات.

 

تابعي إطلالات النجمات:

http://mall.sayidaty.net/-/prod_looks/%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9

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سيدتي