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نقابة البيطريين تطالب "الوزراء" بتعديل قانون التكليف لضم أعضائها

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نقابة البيطريين تطالب "الوزراء" بتعديل قانون التكليف لضم أعضائها نقابة البيطريين تطالب "الوزراء" بتعديل قانون التكليف لضم أعضائها
طالب الدكتور سامى طه النقيب العام للأطباء البيطريين، المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بتقديم مشروع قانون لمجلس النواب، لتعديل القانون رقم 29 لسنة 1974، والخاص بتكليف أعضاء النقابات الطبية والتمريض، ليضم الأطباء البيطريين للمستفيدين منه.

وأكد "طه" ، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن قرار الدكتور أحمد عماد وزير الصحة بتعديل نظام تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والتمريض بالقانون نفسه، استمر فى تجاهل الأطباء البيطريين، رغم أن نقابة البيطريين أحد أعضاء اتحاد المهن الطبية، مضيفا:"أن يضيع حق البيطريين بين وزارتى الصحة والزراعة أمر مرفوض، خاصة مع محاولات نقابة الصيادلة حاليا من إقصاء الأطباء البيطريين العاملين فى مجال الدواء والبالغ عددهم 10 آلاف طبيب بيطرى".

ولفت نقيب البيطريين، إلى أن النقابة تحاول تأجيل عقد الجمعيات العمومية لمنح مهلة للحكومة لتصحيح الأوضاع لأعضائها، مطالبا رئيس الوزراء بسرعة التحرك لإنهاء مشاكل البيطريين، منعنا لما وصفه بـ"الظلم الواضح وغير الطبيعى للأطباء البيطريين".


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