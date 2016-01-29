نصائح لحماية ابنك من فيروس زيكا.. نظفى منزلك وغذيه بفيتامين سى

فيروس زيكا

أعراض الإصابة بفيروس زيكا

حالة من القلق يعشيها العالم بعد انتشار فيروس زيكا فى 17 دولة، والذى ينتشر عن طريق البعوض، وهذا الفيروس ظهر فى أوغندا سنة 1947 وانتقل مؤخرا إلى أمريكا وأوروبا، ويسبب قلقا فى عدة بلدان منها مصر حيث تكثر المناطق العشوائية والبعوض.>وتقول دكتور نهى أبو الوفا استشارى أمراض الأطفال بقصر العينى، إن فيروس زيكا ينتقل عن طريق الناموس.>وأوضحت استشارى الأطفال، أن أعراض الإصابة بالفيروس تبدأ خفيفة وتستمر 7 أيام وهى فترة حضانة الفيروس بالجسم ومن هذه الأعراض:

• الطفح الجلدى.

>• ألم فى المفاصل والعضلات.

>• الشعور بالصداع.

الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة

نصائح لتجنب العدوى بفيروس زيكا

>وتؤكد استشارى الأطفال، أن فرص الإصابة بفيروس زيكا تتزايد بين الحوامل والأطفال وكبار السن، لضعف مناعتهم، وعندما يصيب الفيروس الحامل يتعرض الطفل لتشوهات خلقية، مثل صغر حجم الرأس بجانب إصابته بخلل فى الوظائف العصبية، وقد أصيب 4 آلاف طفل فى العالم بتشوهات خلقية منذ أكتوبر الماضى، وحتى الآن بسبب هذا الفيروس.>وتنصح استشارى أمراض الأطفال الأم بمراعاة نظافة المنزل، لتفادى وجود ذباب أو بعوض والاهتمام برش غرفة نوم الطفل بمبيد حشرى قبل نومه بساعتين وتهويتها قبيل دخوله للنوم.

كما نصحت بتقديم الأغذية التى تقوى مناعة الطفل والأم الحامل لتفادى الإصابة بفيروس زيكا ومنها الأطعمة التى تحوى فيتامين سى الموجود فى الليمون والبرتقال والفلفل الأحمر والأخضر والطماطم ومختلف الخضراوات الورقية وغيرها.