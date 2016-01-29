منظفات الوجه المعطرة تزيد جفاف البشرة فى الشتاء.. اعرفى طرق الحفاظ على بشرتك

البشرة تعانى كثيرا فى فصل الشتاء، خاصة عندما يتسم الجو بالغبار والبرودة القاسية، وهى عوامل كلها ضد صحة البشرة وتجعلها تحتاج عناية فائقة خلال هذا الوقت، للحفاظ على نضارتها وشبابها قدر الإمكان.

ويوضح الدكتور أيمن محمد أخصائى أمراض الجلدية، أن البشرة تحتاج إلى عناية ومعاملة خاصة فى الفصول التى تتميز بالتقلبات الجوية، وخاصة كثرة الغبار والأتربة والعواصف والرياح الباردة، وفى فصل الشتاء تزيد حالة الجفاف التى تصيب البشرة والجلد بشكل عام، نتيجة الكثير من العوامل أهمها قلة شرب المياه على مدار اليوم بشكل أكبر من الفصول الأخرى، وانخفاض درجات الحرارة وضعف العناية بالجلد.

ويحذر أخصائى الجلدية من تنظيف البشرة بالمنظفات الكيميائية أو المضاف إليها العطور، سواء فى شكلها السائل أو المنظفات الرطبة فى القطع القطنية المبللة، والمناديل المعطرة، وغيرها خلال الشتاء، لأن هذه العطور لها أثر فى زيادة جفاف البشرة وتشققاتها ومع الاستمرار تتخلل هذه المنظفات المسام، وتسبب خشونة شديدة رغم تنظيفها للجلد وطبقاته.

وينصح الدكتور أيمن بتنظيف الجلد فى الشتاء بكل المرطبات الطبيعية، والبعد عن الكيميائية، أى تنظيف يليه ترطيب شديد، والتنظيف يكون بمياه الورد الطبيعية، أو بماء الوجه الجيد، ثم الترطيب بالجلسرين الذى يزيل التشقق، وليلا يدهن الجلد بزيت الزيتون مخلوطا بزيت اللوز الحلو، مع شرب كميات مضاعفة من المياه لا تقل على 2 لتر.