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لو طفلك عنده تبول لا إرادى.. بلاش تأكليه حوادق وسكريات

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لو طفلك عنده تبول لا إرادى.. بلاش تأكليه حوادق وسكريات لو طفلك عنده تبول لا إرادى.. بلاش تأكليه حوادق وسكريات
يعانى بعض الأطفال حتى سن متقدمة من التبول اللا إرادى، وهى مشكلة كبيرة تؤرق الوالدين، وتجعلهم عاجزين عن حلها.

وتوضح الدكتورة جهاد سعد أخصائية التغذية العلاجية، أن الكثير من الآباء ينتهجون أسلوبا خاطئا فى علاج هذه المشكلة، ما يساعد على تعميقها وتبول الطفل لا إراديا فى سريره أثناء نومه.

وطالبت أخصائية التغذية العلاجية بالتركيز أولا على الجو الأسرى والعائلى الذى يعيشه الطفل، وينشأ فيه، فأى خلافات أو توترات، أو مشكلات أسرية، أو التعامل مع الطفل بقسوة، من أسباب التبول اللاإرادى.

ومن الناحية الغذائية، تنصح الدكتورة جهاد بتنظيم وجبات الطفل، والتركيز على العناصر الغذائية الهامة للجسم، مع توزيع المشروبات والسوائل والعصائر على مدار اليوم، وإيقافها قبل النوم بفترة تتخطى الثلاث ساعات.

وتابع أخصائى التغذية حديثه: على الأم أن تجعل الطفل يتجنب تناول الكثير من الأطعمة المالحة كالحوادق والمخللات والطماطم، وتقليل الملح فى الطعام، وكذلك تقليل السكريات والحلوى الصناعية المليئة بالسكر ومكسبات الطعم، فكلها أطعمة غير صحية تعمل على زيادة الشعور بالعطش لدى الطفل، وبالتالى يشرب كميات كبيرة من المياه خاصة بالليل، ويتبول رغما عنه، كما ينصح بإيقاظه كل ساعة للتبول.

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مصر 365