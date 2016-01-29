النيابة العامة تعاين موقع تفجير مدرعة بالعريش

عاين فريق من النيابة العامة بشمال سيناء، موقع تفجير مدرعة شرطة بشارع المدارس وسط العريش، فى الساعات الأولى من اليوم الجمعة.

ترأس فريق النيابة المستشار عماد الدهشان، المستشار العام الأول لنيابات شمال سيناء، وأصدرت النيابة قرارها بندب الأدلة الجنائية لإجراء معاينة تصويرية لمكان الهجوم لمعرفة أسبابه وبدايته ونهايته، والأسلحة المستخدمة، وسؤال الشهود المتواجدين أثناء الواقعة. وطلبت النيابة تحريات إدارتى الأمن الوطنى والبحث الجنائى حول الواقعة، وطالبت الأجهزة الأمنية بسرعة ضبط وإحضار الجناة.

وأكدت مصادر أمنية، نقل جثامين الشهداء الـ3 لمحافظاتهم فجر اليوم، كما زار وفد من قيادات مديرية أمن شمال سيناء المصابين الـ5 المحتجزين فى مستشفى العريش. وسادت حالة من الغضب بين أهالى مدينة العريش بعد حادث التفجير.

فيما قررت مديرية التضامن الأجتماعى انتداب وفد لمعاينة الخسائر التى لحقت بممتلكات الأهالى جراء التفجير الذى وقع، وبينها منازل ومحلات تجارية تضررت.