أخبار عاجلة

شمال سيناء تبدأ احتفالات أعياد التحرير بـ«ماراثون السلام» -
وزير التربية والتعليم يكشف لـ«التحرير» عن الكتب الدراسية الجديدة -
محافظ بورسعيد يتلقي أسر شهداء الجيش والشرطة: «هنعمل نصب تذكاري» -
تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة -
تواضروس يصل «كرمة كينج مريوط» لترأس قداس «أحد الشعانين» -
صور| ملكات جمال العالم ينشطن السياحة في دهب -
السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن -
أسعار المنتجات البترولية والخضروات والفاكهة والذهب وأسطوانات الغاز بالمستودعات والسوق السوداء -
السفيرة عزيزة - حلقة الخميس 8-4-2017 مع الإعلامية " شيرين عفت " والإعلامية " نهى عبد العزيز " -
النرويج تسعى لضرب الملاحة في قناة السويس بإنشاء نفق بحري لمرور السفن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

النيابة العامة تعاين موقع تفجير مدرعة بالعريش

Google+ Print
النيابة العامة تعاين موقع تفجير مدرعة بالعريش النيابة العامة تعاين موقع تفجير مدرعة بالعريش
عاين فريق من النيابة العامة بشمال سيناء، موقع تفجير مدرعة شرطة بشارع المدارس وسط العريش، فى الساعات الأولى من اليوم الجمعة.

ترأس فريق النيابة المستشار عماد الدهشان، المستشار العام الأول لنيابات شمال سيناء، وأصدرت النيابة قرارها بندب الأدلة الجنائية لإجراء معاينة تصويرية لمكان الهجوم لمعرفة أسبابه وبدايته ونهايته، والأسلحة المستخدمة، وسؤال الشهود المتواجدين أثناء الواقعة. وطلبت النيابة تحريات إدارتى الأمن الوطنى والبحث الجنائى حول الواقعة، وطالبت الأجهزة الأمنية بسرعة ضبط وإحضار الجناة.

وأكدت مصادر أمنية، نقل جثامين الشهداء الـ3 لمحافظاتهم فجر اليوم، كما زار وفد من قيادات مديرية أمن شمال سيناء المصابين الـ5 المحتجزين فى مستشفى العريش. وسادت حالة من الغضب بين أهالى مدينة العريش بعد حادث التفجير.

فيما قررت مديرية التضامن الأجتماعى انتداب وفد لمعاينة الخسائر التى لحقت بممتلكات الأهالى جراء التفجير الذى وقع، وبينها منازل ومحلات تجارية تضررت.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365