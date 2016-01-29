"البحوث الزراعية": التقارير تؤكد مطابقة سماد "الموفر" للمواصفات القياسية

أكد مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، أن أخر تقرير صادر عن معهد بحوث الأراضى والمياه والبيئة والرقابة على المخصبات التابعة للمركز ، يؤكد مطابقة سماد "الموفر" للمواصفات القياسية واحتواءه على النسب المقررة علميا من الفوسفات والفسفور و"البورون" المخصبة للتربة،بما يؤكد صلاحية كامل الكميات المنتجة منه للاستخدامات الزراعية،وذلك بعدما تحفظت الأجهزة الرقابية على كمية 285 طن سماد سوبر وفوسفات (السماد الموفر) بالمصنع لحين ورود نتيجة التحليل من معهد بحوث الأراضى والمياه والبيئة.

وقال تقرير مركز البحوث الزراعية،إنه يتم سحب عينات دورية من منتجات الأسمدة فى إطار الحملات الدورية التى تقوم بها الوزارة للتأكد من مطابقة الشركات للمواصفات القياسية في التصنيع والتعبئة.

>وكان أحد مصانع الأسمدة الكيماوية قد تقدم بشكوى للجهات الرقابية تفيد بأن عددًا من المصانع المنافسة لها تنتج أسمدة غير مطابقة للمواصفات إلا أن النيابة العامة قد قررت الإفراج عن الكميات المتحفظ عليها بعد ورود نتائج التحليل ومطابقتها للمواصفات القياسية.

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