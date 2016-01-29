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هاشتاج "أكتر ناس بتتشتم فى مصر" يتصدر تويتر.. والمغردون: "كله بيشتم كله"

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هاشتاج "أكتر ناس بتتشتم فى مصر" يتصدر تويتر.. والمغردون: "كله بيشتم كله" هاشتاج "أكتر ناس بتتشتم فى مصر" يتصدر تويتر.. والمغردون: "كله بيشتم كله"
ضم هاشتاج "أكتر ناس بتتشتم فى " على "تويتر" العديد من الشخصيات الشهيرة فى مصر، والتى تتعرض للسب والشتائم بكثرة من الشخصيات المضادة.

وتعددت الشخصيات المتعرضة للشتائم بين جميع الاتجاهات الفكرية والسياسية وحتى الرياضية والفنية، إذ اتفق أغلب المغردون على أن "الجميع يشتم الجميع فى مصر".

وأجمع مغردو موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" على تداول الشتائم بين الجميع فى مصر، عبر هاشتاج "أكتر ناس بتتشتم فى مصر" والذى تصدر موقع التدوينات القصيرة وحاز على اهتمام العديد من رواده.

وقال المغردون فى أبرز تدويناتهم "مصر كلها بتشتم والبنات قبل الولاد كمان الموضوع مالوش علاقه بفئة معينة، الموضوع له علاقه بالتربية" و"المصريون كلهم ماشاء الله يعنى، كله بيتشتم مفيش حد بيتقال عليه كلمة حلوة" و"أكتر ناس بتتشتم فى مصر اللى لسه شايفين إن فيها أمل ولسه فى قلوبهم رحمة وكره للظلم" و"كله بيشتم فى كله".

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مصر 365

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