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نائب يقترح تحويل أموال التصالح مع حسين سالم لتعمير سيناء

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نائب يقترح تحويل أموال التصالح مع حسين سالم لتعمير سيناء نائب يقترح تحويل أموال التصالح مع حسين سالم لتعمير سيناء
قال الدكتور حسام رفاعى عضو مجلس النواب، إن هناك أنباء تتردد حاليا حول التصالح مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم، مقابل دفع 10 مليارات جنيه .
>وأضاف فى تدوينه على حسابه بموقع التواصل "فيس بوك"، أن حسين سالم استفاد كثيرا وكون معظم ثروته من سيناء، وأقترح أن يخصص هذا المبلغ لتعمير وتنمية سيناء ، حال إتمام المصالحة .


>- وزير العدل:ملف حسين سالم ينتهى قريباً والتصالح سينعش الدولة بـ10مليار جنيه

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