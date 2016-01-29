حبس عاطل بالدقى استولى على مبالغ مالية من المواطنين بحجة تسفيرهم

أمرت نيابة الدقى، برئاسة المستشار محمد بدوى رئيس النيابة، بحبس "إبراهيم. ش" 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالنصب على عدد من المواطنين والاستيلاء منهم على أموال مقابل توفير فرص عمل لهم خارج مصر

تلقى العميد محمد حسن مدير مباحث الأموال العامة بالجيزة، بلاغات من عدد من المواطنين تفيد تعرضهم للنصب على يد صاحب شركة لإلحاق العمالة بالخارج بمنطقة الدقى، حيث أنه استولى منهم على مبالغ مالية مقابل إلحاقهم للعمل خارج مصر، إلا أنهم اكتشفوا تعرضهم للاحتيال.

وبإعداد كمين للمتهم تم ضبطه، وتبين أنه "إبراهيم. ش" وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وضبط بحوزته عدد من الكارنيهات المزيفة، فحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.