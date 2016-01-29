أخبار عاجلة

شمال سيناء تبدأ احتفالات أعياد التحرير بـ«ماراثون السلام» -
وزير التربية والتعليم يكشف لـ«التحرير» عن الكتب الدراسية الجديدة -
محافظ بورسعيد يتلقي أسر شهداء الجيش والشرطة: «هنعمل نصب تذكاري» -
تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة -
تواضروس يصل «كرمة كينج مريوط» لترأس قداس «أحد الشعانين» -
صور| ملكات جمال العالم ينشطن السياحة في دهب -
السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن -
أسعار المنتجات البترولية والخضروات والفاكهة والذهب وأسطوانات الغاز بالمستودعات والسوق السوداء -
السفيرة عزيزة - حلقة الخميس 8-4-2017 مع الإعلامية " شيرين عفت " والإعلامية " نهى عبد العزيز " -
النرويج تسعى لضرب الملاحة في قناة السويس بإنشاء نفق بحري لمرور السفن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. "شوادر" لبيع اللحوم البلدى بجنوب سيناء والكيلو بـ65 جنيه

Google+ Print
بالصور.. "شوادر" لبيع اللحوم البلدى بجنوب سيناء والكيلو بـ65 جنيه بالصور.. "شوادر" لبيع اللحوم البلدى بجنوب سيناء والكيلو بـ65 جنيه
تواصل مديرية بجنوب سيناء، تنفيذ تعليمات اللواء خالد فودة، المحافظ، بمحربة الغلاء وضبط الأسعار لصالح محدودى الدخل والمواطن البسيط، والعمل على خفض الأسعار للسلع الأساسية واللحوم البلدية الطازجة.

وقال المهندس علاء خريبة، وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء، إن المديرية تبذل قصارى جهدها لتخفيض الأسعار لرفع المعاناة عن كاهل المواطن. وأشار لـ"اليوم السابع" إلى أن إنشاء شوادر لحوم بلدية حمراء طازجة فى معظم المدن ومنها مدينة رأس سدر، بسعر 65 جنيه للكيلو.

وأشار خريبة إلى الاتفاق مع أحد مربى العجول بمدينة رأس سدر، لعمل شوادر بالمدينة لبيع اللحوم البلدية الطازجة لصالح محدودى الدخل، والعمل على خفض الأسعار، ونتج عن ذلك تخفيض تجار اللحوم برأس سدر الأسعار لتتماشى مع الشوادر.

شوادر اللحوم (1)

شوادر اللحوم (2)

شوادر اللحوم (3)

شوادر اللحوم (4)

شوادر اللحوم (5)

شوادر اللحوم (6)

شوادر اللحوم (7)
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
إطلاق حملة إعلانية لتوجيه المواطنين بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية

إطلاق حملة إعلانية لتوجيه المواطنين بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية

أسعار المنتجات البترولية والخضروات والفاكهة والذهب وأسطوانات الغاز بالمستودعات والسوق السوداء

أسعار المنتجات البترولية والخضروات والفاكهة والذهب وأسطوانات الغاز بالمستودعات والسوق السوداء

أسعار الفسيخ والرنجة والملوحة والسردين في مصر بمناسبة شم النسيم 2017

أسعار الفسيخ والرنجة والملوحة والسردين في مصر بمناسبة شم النسيم 2017

شرطة التموين: ضبط 25 طن من الأسماك والرنجة فاسدة قبل بيعها في شم النسيم

شرطة التموين: ضبط 25 طن من الأسماك والرنجة فاسدة قبل بيعها في شم النسيم