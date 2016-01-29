بالصور.. "شوادر" لبيع اللحوم البلدى بجنوب سيناء والكيلو بـ65 جنيه

تواصل مديرية التموين بجنوب سيناء، تنفيذ تعليمات اللواء خالد فودة، المحافظ، بمحربة الغلاء وضبط الأسعار لصالح محدودى الدخل والمواطن البسيط، والعمل على خفض الأسعار للسلع الأساسية واللحوم البلدية الطازجة.

وقال المهندس علاء خريبة، وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء، إن المديرية تبذل قصارى جهدها لتخفيض الأسعار لرفع المعاناة عن كاهل المواطن. وأشار لـ"اليوم السابع" إلى أن إنشاء شوادر لحوم بلدية حمراء طازجة فى معظم المدن ومنها مدينة رأس سدر، بسعر 65 جنيه للكيلو.

وأشار خريبة إلى الاتفاق مع أحد مربى العجول بمدينة رأس سدر، لعمل شوادر بالمدينة لبيع اللحوم البلدية الطازجة لصالح محدودى الدخل، والعمل على خفض الأسعار، ونتج عن ذلك تخفيض تجار اللحوم برأس سدر الأسعار لتتماشى مع أسعار الشوادر.



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