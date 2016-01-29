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بالصور.. محافظ أسوان يشتكى لوزير التعليم العالى كثرة المياه الجوفية بين السد والخزان

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بالصور.. محافظ أسوان يشتكى لوزير التعليم العالى كثرة المياه الجوفية بين السد والخزان بالصور.. محافظ أسوان يشتكى لوزير التعليم العالى كثرة المياه الجوفية بين السد والخزان
عرض اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، على الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى، خلال المؤتمر الدولى للعلوم الهندسية، المقام بمدينة أسوان، مساء الخميس، تحت رعاية جامعتى أسوان والزقازيق، مشكلة المياه الجوفية بين السد العالى وخزان أسوان.

وقال محافظ أسوان، خلال كلمته بالمؤتمر، "عندى فى أسوان شوية مشاكل هندسية، يمكن تقدروا تحلوها، وهى مشكلة المياة الجوفية، وهى الناتجة بسبب تراكم المياه فى المنطقة الواقعة بين السد العالى وخزان أسوان والمسماة "بالحِبس" بطول حوالى 5 كيلو مترات، ووجود مجموعة من الأبيار تخزن فيها هذه المياه، ومع إغلاق هذه الأبيار ترتب على ذلك طفح المياه الجوفية فى مستويات أقل وملأت مدينة أسوان بالكامل، وبنحاول نحل المشكلة بمشاركة جامعة أسوان".

وأضاف محافظ أسوان، أن محطات الصرف الصحى فى أسوان، تعتمد على المعالجة الثنائية بتصريف مياه الصرف الصحى على الغابات الشجرية، لافتاً إلى أنه ناقش المشكلة مع وزيرى الرى والإسكان بجانب المسئولين فى محافظة أسوان وعدد من المختصين، وتوصل إلى أن الغابات الشجرية حل مؤقت وليس نهائى لاستيعاب مياه الصرف الصحى، بجانب مشكلة توفير المساحة لهذه الغابات، مؤكداً بأنه توصل إلى أن الحل الوحيد طبقاً للمناقشات، هو عمل معالجة ثلاثية لمياه الصرف الصحى وإعادتها مرة أخرى إلى الترع لاستخدمها فى الرى، أو إلى نهر النيل لاستخدامها فى الشرب، وهو المتعارف عليه بجميع دول العالم وأوروبا.

وتابع اللواء حجازى، قائلاً "أنا بحب العلم والعلماء بحكم تكوينى، وخدمة امتدت لـ44 عاماً فى سلاح الدفاع الجوى، والذى يعد من أكثر أسلح القوات المسلحة التى تعتمد على البحوث والعلم والعلماء والهندسة، وأصبحت كلية الدفاع الجوى تمنح بكالوريوس هندسة الاتصالات، وهو ما يجعلنى أكثر سعادة بأن المؤتمر تنظمه كلية هندسة فى جامعة إقليمية، وهو دلالة على أن بعلمائها تتقدم للمستقبل.

وأشار المحافظ إلى أننا فى مصر نعانى من عدم تطبيق البحوث العلمية، بالرغم من إنتاج العديد من البحوث فى شتى المجالات العلمية المختلفة، لكنها لا تطبق، كما أن هذه البحوث غير مرتبطة ببعضها بين الجامعات المختلفة، لذلك تفقد حلقة الاتصال والاكتمال بين البحوث.

محافظ أسوان يشتكى لوزير التعليم العالى (1)

محافظ أسوان يشتكى لوزير التعليم العالى (2)

محافظ أسوان يشتكى لوزير التعليم العالى (3)

محافظ أسوان يشتكى لوزير التعليم العالى (4)

محافظ أسوان يشتكى لوزير التعليم العالى (5)

محافظ أسوان يشتكى لوزير التعليم العالى (6)
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مصر 365

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