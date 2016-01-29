"الصليب الأحمر":الصحفى الفلسطينى المضرب عن الطعام فى حالة "حرجة"

>حذرت اللجنة الدولية للصليب الاحمر الخميس من ان الصحافى الفلسطينى محمد القيق المضرب عن الطعام منذ 64 يوما فى سجنه بشمال اسرائيل فى حال صحية "حرجة" ويواجه خطر الموت.

وقالت اللجنة فى بيان ان "القيق مضرب عن الطعام منذ اكثر من 60 يوما واصبح فى حالة حرجة، حياته فى خطر"، مناشدة السلطات الاسرائيلية "ايجاد حل لمنع ازهاق حياة بشرية".

وكان الاتحاد الاوروبى عبر الاربعاء عن "قلقه" ازاء تدهور الحال الصحية للصحافى الفلسطينى البالغ من العمر 33 عاما، وذلك اثر قرار المحكمة العليا الاسرائيلية الابقاء على قرار الاعتقال الادارى الصادر بحقه.

وكانت المحكمة العليا وهى اعلى هيئة قضائية فى اسرائيل اعلنت اثر التماس تقدم به نادى الاسير الفلسطينى انها "لن تتدخل بقرار المحكمة العسكرية التى قررت الاعتقال الادارى، وستتابع وضعه الصحى بشكل يومى".

وبدأ القيق فى 25 نوفمبر اضرابا عن الطعام للتنديد "بالتعذيب والمعاملة السيئة"، بحسب مؤسسة الضمير لحقوق الانسان.

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