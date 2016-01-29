حبس عامل بالدرب الأحمر 4 أيام قتل جده لسرقته وشراء "الحشيش"

أمر المستشار أحمد سلامة، وكيل أول نيابة الدرب الأحمر بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بقتل جده وإشعال النيران فى جثته، وسرقته، وسرعة ضبط وإحضاره صديقه.

واعترف المتهم أمام النيابة بأنه كان يمر بضائقة مالية دفعته لسرقة جده لشراء الحشيش، وقتله عندما شعر بافتضاح أمره، مشيرًا إلى أنه وضع جثة جده على سريره، ثم أشعل النيران فيها لإخفاء معالم الجريمة، لتأمر النيابة بتشريح جثة المجنى عليه وطلبت تحريات المباحث.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة الدرب الأحمر بلاغا، أمس الخميس، بالعثور على صاحب مقهى 80 سنة مقتولا وجثته متفحمة، وكشفت تحقيقات النيابة التى باشرها أحمد سلامة، وكيل أول النيابة، أن وراء الواقعة حفيد المجنى عليه الذى اتفق مع صديقه على سرقة جده الذى يعيش بمفرده فى شقة بمنطقة الدرب الأحمر.

وانتظر صديق الجانى أمام باب شقته وأثناء دخول المجنى عليه دفعه أحد المتهمين، حتى انقض عليه حفيده وخنقه، ثم استوليا على 5 آلاف جنيه من الخزينة الخاصة به، ثم سلم حفيد المجنى عليه نفسه لقسم الشرطة.