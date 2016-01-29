بالصور..مدير أمن الغربية يتفقد "مول العروبة" ويكشف عدم يقظة أفراد التأمين

اكتشف اللواء نبيل عبد الفتاح السيد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية عدم يقظة أفراد أمن مول العروبة بطريق "المحلة - طنطا"، وذلك بعد فشلهم فى اكتشاف أفراد أمن يحملون أسلحتهم، بعد أن أمر مدير الأمن بتلك التجربة للتأكد من يقظة أفراد تأمين المول من عدمه وتمكن أفراد الأمن المسلحين من الدخول ولم يستوقفهم أفراد تأمين المول ونبه مدير أمن الغربية على أفراد تأمين المول باليقظة التامة وعدم دخول أى شخص يحمل أسلحة أو أى مواد خطرة.

جاء ذلك خلال تفقده خدمات تأمين المول للتأكد من جاهزيتها للتعامل مع أى تداعيات أمنية، بمرافقة اللواء هشام والى مدير إدارة مرور الغربية، واللواء محمد جابر مساعد مدير الأمن.

كما وجه المسئولين عن المول بتركيب أجهزة "أكس رى" على جميع البوابات الالكترونية للكشف على الحقائب، ومتابعة البوابات الإلكترونية على المداخل واستخدام الأجهزة الحديثة ومتابعة الكاميرات، ووجه أيضاً بالتنسيق مع مركز تدريب الشرطة وإدارة الحماية المدنية لعقد دورات تدريبية لأفراد تامين المول، وشدد على ضباط إدارة المرور بمنع انتظار السيارات على جانبى الطريق ورفع الانتظار الخاطىء.

وشدد مدير أمن الغربية على الضباط والقوات بملاحظة الحالة وتوسيع دائرة الاشتباه السياسى والجنائى وإجراء الاستيقاف القانونى، وضبط كل ما من شأنه الإخلال بالأمن واليقظة وتوخى الحيطة والحذر فى التعامل مع المترددين على المنشات الهامة واحترام حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين.



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