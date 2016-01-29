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الإسلامبولى:لائحة البرلمان الجديدة ستلغى الجمع بين عضوية المجلس ومنصب وزارى

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الإسلامبولى:لائحة البرلمان الجديدة ستلغى الجمع بين عضوية المجلس ومنصب وزارى الإسلامبولى:لائحة البرلمان الجديدة ستلغى الجمع بين عضوية المجلس ومنصب وزارى
قال عصام الاسلامبولى الفقية القانونى والدستورى، إن الدستور ألزم مجلس النواب بإلغاء عدد من الأمور فى اللائحة القديمة عند كتابة اللائحة الجديدة، وعلى رأسها ما يعرف بالمدعى الاشتراكى، علاوة على إلغاء الجمع بين منصبين " عضوية المجلس" و"المنصب الوزارى"، وإضافة فلسفة جديدة لمفهوم الحصانة البرلمانية والتى تكون مقتصرة على العمل داخل البرلمان ولا تمتد لخارجة .

وأضاف "الإسلامبولى" فى تصريح لـ "اليوم السابع" أن اللائحة الجديدة النواب يجب أن تشمل تقليص صلاحيات الرئيس والوكلاء ومنح دور أكبر للنواب، علاوة على تقليص المدد ما بين طلب الاستجواب والاستجواب نفسه، للتناسب مع الإيقاع السريع للحياة، إلى جانب تعديل مسمى المجلس نفسه من مجلس الشعب إلى مجلس النواب .

- لجنة إعداد لائحة البرلمان تناقش 100مادة فى 15 ساعة.. وتحسم زيادة عدد اللجان لـ26.. وتوافق على توسيع هيئة المكتب لتضم 7 أعضاء.. وترفض مقترحا بعلانية اللجان.. وتستحدث مواد عن سحب الثقة من رئيس الجمهورية

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