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زوجة تطلب الطلاق من زوجها الإخوانى بعد حبسه على ذمة قضايا إرهاب

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زوجة تطلب الطلاق من زوجها الإخوانى بعد حبسه على ذمة قضايا إرهاب زوجة تطلب الطلاق من زوجها الإخوانى بعد حبسه على ذمة قضايا إرهاب
طلبت الزوجة "حنان.ح" أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر الطلاق من زوجها الإخوانى ، بعد أن عاشت أصعب أيام حياتها بسبب دخول زوجها السجن على ذمة قضايا إرهاب .

وقالت الزوجة فى الدعوى التى حملت رقم 3897 لسنة 2015 : "كان شاب متحمس فى الجامعة وينتمى لشباب الأخوان ،وتزوجنا وعشنا 6 سنوات حتى حدوث اعتصام فرابعة والنهضة ومن يومها وحياتنا انقلبت رأسا على عقب فزوجى أصبح مختلا ويرتكب أفعال غير عاقلة وأخرها الاعتداء على قسم شرطة مما جعله يحبس وتنظر قضيته فى دائرة الإرهاب ويتركنى وطفلى والجميع يخاف منا ويظن أننا إرهابيون مثله وليس ضحايا لتطرفه" .

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