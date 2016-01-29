مرتضى منصور: سأمنع الصحفيين من الزمالك حال استمرار مقاطعتى فى الصحف

هدد المستشار مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، نقابة الصحفيين بمنع دخول أعضائها نادى الزمالك حال عدم تراجعها عن قرار مقاطعته فى الصحف، وتابع:"أقابل يحيى قلاش يقول لى أصل أنا اتورطت"، وأضاف: "مفيش كاميرا هتزيع ماتش للزمالك لو متلغاش قرار الغرفة الوهمية قبل 15 فبراير.. ومفيش صحفى هيدخل بوابة النادى.. أنا لو عرضت الموضوع على الجمعية العمومية هيوافقوا بالإجماع".

وفى سياق آخر، أوضح "منصور" خلال حواره مع سعيد حساسين، أن النائب البرلمانى سرى صيام عالم فى القانون، قائلا:" عالم وأستاذ فى القانون وتعيينه بالبرلمان غلط.. ده مش مكانه.. وأنا نصحته يقدم استقالته ويمشى فقال لى هعمل بنصيحتك".