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قطار يصطدم بسيارة ملاكى دون وقوع أصابات بأسيوط

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قطار يصطدم بسيارة ملاكى دون وقوع أصابات بأسيوط قطار يصطدم بسيارة ملاكى دون وقوع أصابات بأسيوط
وقع قبل قليل حادث تصادم قطاربسيارة ملاكى عند مزلقان أبو تيج القبلى، دون وقوع وفيات أو إصابات.

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط إخطارا من الرائد أحمد حربى رئيس قسم شرطة أبو تيج، يفيد وصول بلاغ من الأهالى بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى بقطار بالبندر دائرة القسم.

وبالإنتقال وبالمعاينة والفحص تبين وقوع الحادث بين السيارة 60422 ملاكى أسيوط والقطار 2006 القاهرة أسوان دون وقوع وفيات أو إصابات، تم رفع آثار الحادث وعودة حركة القطارات بعد توقفها 30دقيقة وجار ى تحرير المحضر اللازم وإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

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مصر 365