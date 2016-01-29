تويتر يكشف عن رفض Michael Jackson لممثل أبيض تأدية دوره

يبدو أنّ الراحل Michael Jackson لن يكون سعيداً جدّاً حيث هو اليوم في مسألة إختيار الممثل الذي سيقوم بدوره في فيلم Elizabeth Michael & Marlon.



وقد أثار موقع تويتر ضجة كبيرة عندما كشف أنّ بطل فيلم Shakespeare in Love النجم Joseph Fiennes سوف يلعب دور ملك البوب Michael Jackson في العمل التلفزيوني ومدته نصف ساعة، ضمن رحلة يرجّح أن تكون حقيقية، قام بها المغني الراحل مع النجمين Elizabeth Taylor و Marlon Brando بالسيارة بعد اعتداءات 11 سبتمبر / أيلول من عام 2001 الإرهابية.

واليوم، عادت مقابلة إلى الظهور، وهي تعود إلى العام 1993 أجرتها حينها الإعلامية الأمريكية Oprah Winfrey مع Jackson ، تثبت أنّ المغني العالمي لن يوافق على اختيار Fiennes للعب دوره، كونه أبيض.



فعندما سُئل Michael في المقابلة المذكورة، عن الشائعات التي تقول إنّه أراد ولداً ذا بشرة بيضاء للعب دوره في إعلان بيبسي التجاري عندما كان صغيراً، انتفض وقال لـ Winfrey :

"هذه أغبى وأسخف قصة مرعبة سمعتها في حياتي. هذا جنون".

وتابع أنّه يريد دائماً أن يبقى وفياً لهويته كرجل أسود، قائلاً:

" إنه وجهي في الإعلان عندما كنت صغيراً ، لماذا أريد طفلاً ذا بشرة بيضاء للعب دوري؟ أنا أمريكي أسود، أنا أمريكي أسود وأنا فخور كوني أمريكي أسود. أنا فخور بعرقي. أنا فخور بمن أكون. أنتِ Oprah هل تقبلين بشخص شرقي للعب دورك وأنت طفلة؟ هل هذا معقول؟ أرجو من الناس التوقف عن تصديق هذه القصص المرعبة ".



في إطار آخر وضمن الدور نفسه، أعلن Joseph Fiennes عن صدمته من اختياره لهذا الدور، حيث قال لـ Entertainment Tonight :

" أنا ممثل لندني أبيض من الطبقة المتوسطة، وأنا مصدوم كما صُدمتم أنتم ربما".



يذكر أنّ النجم Joseph Fiennes سينضم إلى الممثلة Stockard Channing التي سوف تقوم بدور Elizabeth Taylor ، في حين يؤدّي Brian Cox دورMarlon Brando.

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