رفيق علي أحمد في دمشق بديلاً لرشيد عساف

انضم النجم اللبناني رفيق علي احمد إلى أسرة مسلسل " أحمر " للكاتبين علي وجيه ويامن الحجلي و إخراج جود سعيد وإنتاج شركة " سما الفن ".

النجم القدير أتى تعويضاً للنجم السوري رشيد عساف الذي كان قد أكد في حديث خاص سابق لـ " سيدتي نت " اعتذاره عن العمل .

وسيؤدي رفيق علي احمد شخصية العميد " حليم " وهو ضابط سيتولى التحقيق بجريمة مقتل صديق عمره القاضي خالد الذي يؤدي دوره النجم عباس النوري ومن خلال مجريات التحقيق سيكتشف حليم الكثير من الملفات المتعلقة بفساد خالد وغيرها من الملفات المرتبطة به و بغيره .

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