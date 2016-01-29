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عمرو دياب يحيي حفل "النهار" وظهور ريهام سعيد ينفي الخلافات مع المحطة

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الخميس 28-01-2016 22:03

نظمت قناة "النهار" مساء أمس الأربعاء، حفلاً ضخماً بمناسبة الانطلاقة الجديدة لسلسلة قنوات "النهار" .أحيا الحفل الفنان الذي غنى ما يزيد عن الساعة.

حضرت الحفل الإعلامية ريهام سعيد، في نفي غير مباشر لما نشر في بعض الصحف، أن هناك خلافات بين ريهام وإدارة قناة "النهار" وصلت إلى القضاء.

وقد لوحظ أن ريهام تفاعلت مع الاعلاميين في القناة بشكل طبيعي، ما ينفي ما حكي عن خلافات.
ويبدو أن ريهام أردات توجيه الرسالة لكل من كتب الأخبار المغلوطة، حيث نشرت صورة من الحفل على حسابها الخاص على انستجرام.

حضر الحفل أيضا من الاعلاميين لميس الحديدي وجورج قرداحي وخالد صلاح وشريهان أبو الحسن وألبرت شفيق المدير الجديد لقناة النهار التي تولى مهامه منذ أيام، ومن الفنانين حضر كل من ليلى علوي وهنا شيحة وخالد سليم وأشرف زكي ويسرا وإلهام شاهين والمخرج والمنتج طارق العريان وأخرون.

واستمر الحفل حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.

 

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