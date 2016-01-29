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أحمد السقا وفريق عمل "30 سنة" يثيران غضب القنوات الفضائية

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الجمعة 29-01-2016 01:01

منع فريق عمل فيلم "30 سنة" الذي يقوم ببطولته كل من الفنانين أحمد السقا والفنانة اللبنانية نور ومنى زكي وميرفت أمين وشريف منير، الصحافيين والقنوات الفضائية من الدخول إلى موقع التصوير، حفاظاً على السرية التامة للأحداث.

هذا القرار أثار غضب بعض مراسلي القنوات الفضائية التي كانت ترغب في إجراء حوارات مع أبطال العمل، وتغطية كواليس الفيلم، خاصة وأنه يمثل عودة لعمل كل هؤلاء الأبطال معاً.

فيلم "من 30 سنة"عن قصة من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

 

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