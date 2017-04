أنجلينا جولي: أتمنى أن لا يدخل أطفالي مجال التمثيل

النجمة العالمية أنجلينا جولي التي تأتي من عائلة فنية، والتي بدأت مسيرتها في سن مبكرة، وهي زوجة أحد أهم وألمع الممثلين حول العالم، أكدت انها لا تريد أن يدخل أولادها هذا المجال فيما بعد.

جولي البالغة من العمر 40 عاماً، والتي واجهت الكثير من الشائعات مؤخراً حول انتهاء زواجها من براد بيت، كشفت خلال اطلالتها ضمن برنامج "Today Show" الذي يعرض على قناة "NBC"، انها وزوجها لا يفضلان ان يصبح أولادهما الـ 6 ممثلين. وأضافت: "ان ارادوا ذلك.. اتمنى ان يكونوا اي شيء آخر قبل التمثيل".

ولفتت الممثلة، التي صرحت سابقاً انها تحب سن اليأس، الى أن أطفالها الذين شاركوا معها في فيلم Kung Fu Panda 3، اندمجوا في العمل لدرجة انهم لاحظوا بعض الأخطاء التي تخللها، خلال العرض الأول الذي اقيم في 16 يناير 2016 في هوليوود.

وشارك أنجلينا في الحلقة الممثل الأمريكي Jack Black، الذي لفت بدوره الى أن طفليه Samuel و Thomas لا يميلان الى التمثيل، كما لم يشاهدا اي من اعماله وأفلامه، باستثناء Kung Fu Panda 3 الذي تشارك فيه جولي ايضاً.

يشار الى ان أنجلينا جولي التي تشكل مع زوجها واطفالهما الـ 6، واحدة من أهم وأشهر عائلات هوليوود، ستتولى إنتاج وإخراج فيلم First They Killed My Father ، المأخوذ عن مذكرات المؤلفة والناشطة Loung Ung أثناء طفولتها إبان حكم الخمير الحمر في كمبوديا عام 1975.