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برنامج تلفزيوني يوقع بين أصالة وأحلام

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الجمعة 29-01-2016 01:27

كاد خبر غير صحيح أذيع في برنامج"ET" أن يدخل الفنانة أصالة على خط الأزمة القائمة بين الفنانتين أحلام ونوال الكويتية، ولكن لمصلحة الثانية..

وماحصل هو أن برنامج "ET" إستعان بتعليق نشر على حساب مزّور يعود إلى الفنانة أصالة، ظناً منه أنه حسابهاالرسمي،وإستند عليه، لكي يعبر عن موقف أصالة من الازمة الدائرة بين أحلام ونوال.

وجاء في التعليق، وفق ما بثه برنامج "ET"، على أنه صادر عن لسان أصالة " إحترماك لذاتك سبب إحترامك للآخرين، وعدم ردّك على تفاهات الغير دليل على حسن تربيتك وأخلاقك، وهذا ما إعتدنا عليه منك أم حنين. الملك ملك بأخلاقه وتواضعه قبل الفلوس والمجوهرات وإلى على راسه بطحة يحسس عليها، ونوال الكويتية فنانة الخليج الاولى من غير منافس. أكبر تحية لك من جمهور أصالة".

 

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