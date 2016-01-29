مرتضى منصور: الدستور لا قيمة له عندى

قال المستشار مرتضى منصور، النائب البرلمانى، إن الدستور لا قيمة له، مشدداً على أن القيمة تكمن فى حب الوطن وإحترامه، وتابع:"الدستور ده م لهوش قيمة عندى.. اللى ليه قيمة القرآن الكريم كتاب ربنا والسنة النبوية الصحيحة.. أنما ده من صنع البشر.. ومرسى كان عامل قبليه دستور واترمى فى الزبالة وحسنى مبارك كان عامل دستور 71 ملهوش قيمة ده" .

وأضاف "منصور" خلال حواره مع النائب سعيد حساسين، أنه صنع ثورة على نظام الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك من خلال هجوم شرس شنه عليه عبر مختلف الوسائل، وتابع:" واللى بيقولوا أنا من فلول حسنى مبارك.. فلول مين ده حبسنى 3 مرات.. وحتى فى مجال الرياضة حل مجلس إدارتى 3 مرات".