أخبار عاجلة

شمال سيناء تبدأ احتفالات أعياد التحرير بـ«ماراثون السلام» -
وزير التربية والتعليم يكشف لـ«التحرير» عن الكتب الدراسية الجديدة -
محافظ بورسعيد يتلقي أسر شهداء الجيش والشرطة: «هنعمل نصب تذكاري» -
تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة -
تواضروس يصل «كرمة كينج مريوط» لترأس قداس «أحد الشعانين» -
صور| ملكات جمال العالم ينشطن السياحة في دهب -
السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن -
أسعار المنتجات البترولية والخضروات والفاكهة والذهب وأسطوانات الغاز بالمستودعات والسوق السوداء -
السفيرة عزيزة - حلقة الخميس 8-4-2017 مع الإعلامية " شيرين عفت " والإعلامية " نهى عبد العزيز " -
النرويج تسعى لضرب الملاحة في قناة السويس بإنشاء نفق بحري لمرور السفن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مرتضى منصور: الدستور لا قيمة له عندى

Google+ Print
مرتضى منصور: الدستور لا قيمة له عندى مرتضى منصور: الدستور لا قيمة له عندى
قال المستشار مرتضى منصور، النائب البرلمانى، إن الدستور لا قيمة له، مشدداً على أن القيمة تكمن فى حب الوطن وإحترامه، وتابع:"الدستور ده م لهوش قيمة عندى.. اللى ليه قيمة القرآن الكريم كتاب ربنا والسنة النبوية الصحيحة.. أنما ده من صنع البشر.. ومرسى كان عامل قبليه دستور واترمى فى الزبالة وحسنى مبارك كان عامل دستور 71 ملهوش قيمة ده" .

وأضاف "منصور" خلال حواره مع النائب سعيد حساسين، أنه صنع ثورة على نظام الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك من خلال هجوم شرس شنه عليه عبر مختلف الوسائل، وتابع:" واللى بيقولوا أنا من فلول حسنى مبارك.. فلول مين ده حبسنى 3 مرات.. وحتى فى مجال الرياضة حل مجلس إدارتى 3 مرات".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365