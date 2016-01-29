اصابة 14 شخص فى حادث انقلاب سيارة بالمنيا

أصيب 14 شخص في حادث انقلاب سيارة بطريق فرعى بمركز العدوة، وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد إنقلاب سيارة ربع نقل، بطريق الشيخ مسعود قيادة حمادة سعد حيدر، 28 سنة سائق.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة 14 شخص بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وبالفحص تبين أن سبب الحادث انفجار أحد إطارات السيارة مما أدي إلى إختلال عجلت القيادة فى يد السائق مما تسبب في انقلابها، وتم نقل المصابين الي المستشفى المركزي وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجارى العرض علي النيابه.