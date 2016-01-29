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بدء إحلال طريق "العوينات الداخلة" بطول 35 كيلو متر بتكلفة 70 مليون جنيه

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بدء إحلال طريق "العوينات الداخلة" بطول 35 كيلو متر بتكلفة 70 مليون جنيه بدء إحلال طريق "العوينات الداخلة" بطول 35 كيلو متر بتكلفة 70 مليون جنيه
قال سيد محمود، رئيس مركز ومدينة الداخلة بالوادى الجديد إن فرع الهيئة العامة للطرق والكبارى بالمحافظة، بدأ فى تسليم موقع مشروع رصف طريق الداخلة شرق العوينات، بدءًا من قرية العين وبطول 35 كيلو متر بتكلفة 70 مليون جنيه، فى إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية على مستوى مراكز المحافظة.

وأشار فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" إلى أنه بدأ العمل فى مشروعات محطات تنقية المياه بـ4 مناطق وهى الشبابة، وعين أبو عتمان بالراشدة، وقرية الجيزة بعزب القصر، ومحطة القصر الإسلامية، بتكلفة تصل إلى 20 مليون و300 ألف جنيه، ضمن خطة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.

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