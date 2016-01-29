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حبس صاحب شركة بأكتوبر 4 أيام لحيازته 6 أطنان دهانات رديئة الصنع

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حبس صاحب شركة بأكتوبر 4 أيام لحيازته 6 أطنان دهانات رديئة الصنع حبس صاحب شركة بأكتوبر 4 أيام لحيازته 6 أطنان دهانات رديئة الصنع
قررت نيابة أكتوبر، حبس صاحب شركة لصناعة الدهانات، كائنة بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر، لاستخدامه خامات رديئة الصنع وطرحها بالأسواق، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكان اللواء خالد شلبى، مدير مباحث الجيزة، قد تلقى إخطارًا يفيد بضبط شركة عُثِرَ بداخلها على 6.378 طن دهانات وخامات ومستلزمات إنتاج رديئة الصنع، وغير صالحة للاستهلاك، وإدارته المصنع بدون ترخيص، وتجميعه واستيلائه على كمية من البنزين 80% المدعم من قِبَل الدولة، لتصنيع الدهانات من مواد وخامات رديئة الصنع وغير مطابقة للمواصفات، واستغلاله علامة تجارية مملوكة للغير بدون وجه حق وعرضها للبيع بالسوق السوداء.

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مصر 365