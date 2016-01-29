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النساء في سجون إيران: سوء معاملة.. ومصير مجهول

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النساء في سجون إيران: سوء معاملة.. ومصير مجهول النساء في سجون إيران: سوء معاملة.. ومصير مجهول
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سجون إيران: أوضاع سيئة.. ورجل يؤم النساء!

طهران - الديلي ميل

    جسدت سلسلة من الصور الجديدة حالة الضيق والمعاناة وسوء المعاملة التي تواجهها النساء الإيرانيات الشابات في السجون انتظاراً لتنفيذ الأحكام، حيث تتعرض الفتيات للمساءلة القانونية والجنائية بموجب القانون منذ سن التاسعة ويمكن أن يحكم عليهن بالإعدام شنقا.

وقدم الصحفي صادق الصوري الحائز على عدة جوائز الذي يعيش في طهران، صورة لحياة هؤلاء النساء اللاتي ينتظرن مصيرهن في مركز إصلاح الأحداث الجانحين في العاصمة طهران. وقال إن: مهسا، 17 عاما، (في الصورة إلى اليسار) اختلفت مع والدها حول زوجها الذي اختاره لها ولم ترض به. في حين تقبع زهراء البالغة من العمر 17 عاما (أعلى اليسار) في السجن منذ أعوام بتهمة سرقة هواتف محمولة. وشوهدت زهراء وهي ترعى طفلها حديث الولادة والذي يمكن ان يعيش معها حتى سن الثانية. ومهشيد، 15 عاما، (أسفل اليمين) وجهت لها تهمة إقامة علاقة غير شرعية وترويج المخدرات وهي تعانق زميلة في السجن.. وإمام يزور المركز كل يوم ليؤم السجينات في الصلاة (في الوسط).

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