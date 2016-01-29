أمير الرياض: الحكومة لا تقصر في خدمة المواطن.. وأبناؤها مطالبون بالمساهمة

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، أن مساهمة ومشاركة القطاع الخاص مع القطاع الحكومي تؤسسان للعمل الحضاري المتقن، يتناغم فيه جهود القطاع الخاص مع معطيات الدولة.

جاء ذلك في افتتاح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، مركز الشيخ صالح الراجحي لمعالجة الاعتلال السكري في العين يوم أمس، بحضور وزير الصحة م. خالد بن عبدالعزيز الفالح في مستشفى الملك خالد للعيون بالرياض، وذلك بتبرع إدارة أوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي.

وزير الصحة: الوزارة قادرة على بناء مئات المستشفيات.. وسمحنا للعمل الخيري المساهمة في هذا المجال

شراكة القطاع الخاص والحكومي تؤسس لعمل حضاري متقن

وأوضح سمو أمير منطقة الرياض، «أن الحكومة لا تقصر في خدمة المواطن في، ولكن أبناءها مطالبون بالمساهمة فى جميع المجالات، وهذا ما قامت به أوقاف الشيخ الراجحي في تأسيس هذا المركز الذى يهتم بمعالجة أمراض العيون التي يعانى أصحابها من مرض السكري».

وقال الأمير فيصل بن بندر، إنه فخور كسعودي في الوطن والقيادة والشعب الذين صنعوا من هذه البلاد منارة إشعاع للعمل الاجتماعي الذي يتوافق ويتناسب مع توجهات الدولة. وأشاد سمو الأمير بشركة بن دايل للمقاولات ووصفها بأنها شركة رائدة وهي التي أنقذت المشروع بعد أن اصابه التعثر في الفترات السابقة.

ومن جانبه قال وزير الصحة، إن المملكة تمر بحراك اقتصادي كبير وبرنامج التحول الاقتصادي الذى بدأ العمل به والذى سينطلق قريبا و يتمثل في الشراكة مع القطاع الخاص في الاستثمار، ومشروع مركز الشيخ صالح الراجحي يعتبر أحد الأمثلة التي يجب أن يساهم بمثلها القطاع الخاص، وهذا سيكون له مردود في السنوات القادمة في معالجة آلاف مرضي السكري.

وأضاف الفالح أن وزارة الصحة قادرة أن تبنى مئات المستشفيات، وفتحنا هذا المجال للعمل الخيري للمساهمة فيه، والمجال مفتوح لكل من يرغب في هذا التعاون.

وأشار م. الفالح، أن جميع مؤسسات الدولة تحاول الرفع من مستوى أدائها، ويعتبر مستشفى الملك خالد للعيون إحدى هذه المؤسسات وهو خير مثال على التميز في القطاعات الحكومية، والخدمات التي تقدم في هذا المستشفى من أفضل الخدمات الصحية على مستوى العالم. وأضاف أننا نعرف أن المواطنين يشتكون من رداءة المشروعات الحكومية والاتهامات يتبادل دائما المؤسسات الحكومية وشركات المقاولات، ولذلك يجب أن نعرف أهمية المسؤولية المشتركة. ونتمنى في المستقبل أن تكون المشروعات الحكومية التي ينفذها المقاول السعودي أن تكون سمته التميز والإحسان بالعمل.

ومن جانبه قال الشيخ محمد بن دايل منفذ المشروع، إننا في بن دايل للمقاولات نتشرف بأن ساهمنا كمقاول رئيسي في تشييد هذا الصرح الخيرى والذى اجتهدنا فيه بالعمل بكل قوة وأمانة.

وثمن د. عبد الإله بن عباد الطويرقي المدير العام التنفيذي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون رعاية سمو امير منطقة الرياض لحفل الافتتاح، منوها أن افتتاح مركز اعتلال السكري يأتي في إطار الحرص على تجويد الخدمات الصحية المقدمة ومواكبة لتزايد أعداد المرضى، إذ يعالج اعتلال السكري بالإضافة الى كافة امراض الشبكية المختلفة وتم تشييده داخل حرم المستشفى بتكلفة إنشاء بلغت 40 مليون ريال تكفلت بها أوقاف الشيخ صالح الراجحي رحمه الله، وقد قام المستشفى بتجهيز المركز بالإجهزة الطبية وغير الطبية من ميزانية المستشفى.