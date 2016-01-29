وزير النقل يوجه باستبعاد مدير مشروع واستشاري من أحد المشروعات وعدم دعوته لأي أعمال قادمة

تفقد وزير النقل م. عبدالله بن عبدالرحمن المقبل يوم أمس الخميس سير العمل في عدد من الطرق التي تقوم وزارة النقل بتنفيذها وصيانتها في مدينة الرياض.

وبدأ الوزير المقبل جولته بتفقد اعمال الصيانة على طريق خريص / مكة المكرمة ولاحظ وجود مواقع متفرقة من السياج المعدني والبلدورات التالفة على الطريق ووجه مقاول الصيانة بسرعة اصلاحها وتغيير التالف منها والعمل على نظافة الطريق بصفة عامة مع الكشف على كامل الطريق والطريق الدائري الثاني لتحديد كافة اوجه التقصير في اعمال الصيانة وسرعة العمل على تلافيها، ثم تفقد المقبل مشروع انشاء تقاطع طريق خريص مع طريق الشيخ جابر الصباح (جسر المعيزيلة) الذي يتم تنفيذه حالياً. ولاحظ تباطؤ المقاول وضعف العمل وخاصة في المناطق المفتوحة والمتاح العمل بها اضافة الى وجود اعمال حفريات وردميات في مناطق متفرقة من المشروع ووجه المقاول والاستشاري بتكثيف العمل في هذه المناطق وزيادة المعدات والعمل على سرعة تنظيم مواقع العمل وإزالة كافة الردميات والحفر والحواجز والتحويلات باتجاه الغرب والشرق التي سبق تنفيذها. ثم تفقد المقبل مشروع الطريق الرابط بين مشروع التقاطع (المعيزيله) والطريق الدائري الثاني مع المداخل والمخارج المؤدية الى المنشآت الصحية التابعة للحرس الوطني حيث وجه بسرعة انهاء اعمال الدهانات والنظافة لكامل الموقع، وطلب من مقاولي كلا المشروعين سرعة التنسيق فيما بينهما للربط بين المشروعين على ان يكون الطريق سالكاً للمرور خلال اسبوعين من تاريخ الزيارة. كما وجه المختصين المرافقين من الوزارة بالمتابعة الدائمة والمستمرة للأعمال التي تم تنفيذها في الطريق الدائري والقيام بزيارات يومية للتأكد من التزام كافة المقاولين. وكذلك مخاطبة الجهة المشرفة على اعمال تصريف السيول ومشروع تنفيذ قناة السلي بموقع المشروع لسرعة البدء في الاعمال التي لوحظ انها متوقفة.

ثم اكمل وزير النقل جولته بتفقد اعمال الصيانة على امتداد الطريق المؤدي الى الجنادرية حيث لاحظ تدني مستوى الصيانة على الطريق ومنها فواصل تمدد الجسور والنظافة وتلف في البلدورات في بعض المواقع ووجود بائعين جائلين في حرم الطريق يشكلون خطورة على مستخدمي الطريق وتشويه للمنظر العام، ووجه بتكثيف اعمال الصيانة والنظافة على الطريق مع اعادة كشط وسفلتتة الاجزاء المتضررة منه ومخاطبة الجهة المختصة لمنع تواجد البائعين.

بعد ذلك واصل المقبل جولته بتفقد الجسر الذي يعاد انشاؤه على طريق خزام حيث اطلع معاليه على موقع المشروع ووجه بانهاء كافة اعماله خلال شهر من تاريخ الزيارة، مع العمل على سفلتتة تحويلة منطقة المشروع خلال يومين وتزويدها بعوامل السلامة المطلوبة واشارات تدل على الطرق البديلة لمستخدمي الطريق، كما لاحظ انشاء تقاطعات علوية لمسار القطار وتخفيض لمنسوب الطريق بدون استكمال عملية التصريف وذلك في مناطق عبور سكة قطار (سار) على الطريق وطلب سرعة التنسيق مع شركة سار لتنفيذ أعمال التصريف. ثم تفقد وزير النقل طريق خزام / بنبان المزدوج ووجه بفحص الاعمال الاسفلتية للطريق بواسطة معد الفحص واستكمال أعمال النظافة والتهذيب لحرم الطريق واستبدال الحاجز الخرساني في بداية الطريق بحواجز خرسانية ليتماثل مع بقية الطريق وكذلك منح المقاول المنفذ مدة اسبوعين لتلافي أي ملاحظات عليه وفي حال عدم التزامه تُنفذ من قبل مقاول آخر. ثم تفقد معاليه تقاطع الطريق مع طريق الرياض / القصيم السريع الذي سُحب من مقاول سابق لعدم التزامه بتنفيذه في الوقت المحدد ووجه بسرعة انهاء اجراءات استكمال تنفيذه.

وواصل المقبل جولته بتفقد الطريق الرابط بين طريق الرياض / القصيم السريع وطريق صلبوخ المحاذي لمدينة الامير سلطان الخيرية وكذلك تقاطع طريق صلبوخ مع طريق بنبان حيث وجه معاليه بإصلاح الطريق الرئيسي بالكشط والسفلتة مع توسعتة بتعريض الأكتاف وسفلتتها. كما وجه بفحص الخرسانة والحديد للجسر من قبل المختصين بالوزارة وحسم قيمة الاعمال المعيبة له مع استبعاد مدير المشروع عن العمل، واستبعاد الاستشاري المشرف على المشروع والحسم عليه مع تصفية جميع اعماله مع الوزارة وعدم دعوته لاي اعمال اشرافية قادمة.

كما تفقد المقبل طريق صلبوخ حيث وجه بسرعة اصلاح الطريق بالكشط والسفلتة للاتجاهين وحتى تقاطعه مع طريق الملك سلمان مع استبدال السياج الشبكي الوسطي للطريق واصلاح بعض الحمايات الخرسانية التالفة في الجزيرة الوسطية بين الطريق السريع والخدمة وسرعة معالجة بعض مصايد تصريف مياه الامطار.

كما تفقد مشروع تنفيذ تقاطع الابراج وتقاطع جامعة اليمامة وتقاطع الدرعية على طريق صلبوخ حيث وجه باستبعاد مدير المشروع والطلب من المقاول تقديم خطة عمل لتنفيذ التحويلة والتقاطع خلال اسبوع من تاريخ الزيارة مع تقديم خطة عمل لتنفيذ كامل المشروع خلال يومين، اما بالنسبة لتقاطع الدرعية فقد وجه معاليه بسرعة إنهاء الاعمال في التقاطع للجهة الجنوبية مع سرعة إزالة التحويلة بها وتنظيف المنطقة.

وأكد وزير النقل أن تلك الجولات تأتي إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين (يحفظه الله) التي تؤكد على أهمية الارتقاء بالخدمات التي تقدم للمواطنين وسرعة إنجازها على الوجه الأكمل. وشدد وزير النقل على أهمية تنفيذ كافة الأعمال على أفضل المواصفات.

وقد رافق وزير النقل في جولته وكيل الوزارة المساعد للصيانة والتشغيل م. محمد عبدالله الشهري وعدد من مسؤولي الوزارة.‏‫