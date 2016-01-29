5 آلاف مقترع لـ «استشاري الشارقة» في اليوم الأول

أدلى 5001 ناخب بأصواتهم في اليوم الأول لانتخابات المجلس الاستشاري لامارة الشارقة ما يمثل 20% من مجموع الناخبين.

وأشاد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بتجربة الشارقة الانتخابية، وقال: «رأيت التطور الذي يعتبر إيجابياً، لأن تجربة المجلس الاستشاري أصبحت جزءاً من نسيج المشاركة في إمارة الشارقة، وفي دولة الإمارات»، كما أنها جزء من رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، من خلال برنامج التمكين. وقال معاليه «إن صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة يؤمن بالمشاركة الشعبية في إدارة الأمور، ومراقبتها، وإن الدولة نموذج عربي ناجح من حيث التنمية الحقيقية للإنسان».

وأضاف: «هناك أفق مدروسة ورؤية لتجربة الانتخابات»، مشيراً إلى أنه شاهد في مركز الشارقة الانتخابي صورة حضارية فالأمور مبسطة وسهلة.

عرس ديمقراطي

وقال الشيخ طارق بن فيصل القاسمي، رئيس مجموعة الإمارات للاستثمار، تعيش إمارة الشارقة هذه الأيام عرساً ديمقراطياً يتمثل في انتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي لا يدخر جهداً في سبيل الاستمرار في بناء الإنسان وتنميته ورفاهيته.

من جهته، أكد المستشار منصور بن نصار مدير الإدارة القانونية في مكتب سمو حاكم الشارقة، رئيس اللجنة العليا لانتخابات المجلس أن المراكز الانتخابية فتحت أبوابها في الثامنة صباحاً، وشهدت إقبالاً كبيراً، مشدداً على الشفافية والنزاهة التي يتمتع بهما مديرو المراكز الانتخابية.حضور نسائي لافت

من جانبه أشاد الدكتور خالد عمر المدفع مدير مؤسسة الشارقة للإعلام ورئيس اللجنة الإعلامية للانتخابات، بالإقبال الكبير في الساعات الأولى من العملية الانتخابية، مشيراً إلى أنه لوحظ مشاركة أعداد كبيرة من العنصر النسائي في المشاركة في هذا العرس الانتخابي.

في الموعد

إلى ذلك، شهدت الدوائر الانتخابية في مدن المنطقة الشرقية لإمارة الشارقة إقبال الناخبين للتصويت في اليوم الأول للانتخابات، حيث شهد المركز أعداداً كبيرة من الرجال والنساء والكبار في السن الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم.

وأفاد مصبح سيف عوض الكتبي رئيس الدائرة الانتخابية في كلباء، بأن التجربة الانتخابية الأولى للإمارة ظهرت بصورة مشرفة ومميزة، حيث أنجزت العملية الانتخابية في أقل من 3 دقائق.

أوائل الناخبين

ومن أوائل الناخبين المشاركين في الانتخابات بمدينة كلباء كان الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو حاكم الشارقة في مدينة خورفكان ودبا الحصن، الذي أعرب عن سعادته في المشاركة التي اعتبرها واجباً وطنياً ومسؤولية، لافتاً إلى ضرورة اختيار أصحاب الكفاءة.

14 مراقباً

أكد محمد الكعبي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان أن هناك سلاسة في التعامل ورغبة حقيقية من قبل الناخبين بالمشاركة في التجربة الانتخابية الأولى للمجلس الاستشاري. وقال: «لاحظنا دقة التنظيم، موضحاً أنه تم توزيع 14 مراقباً على المراكز، وأن الجمعية لم تسجل أية ملاحظات.