الجروان: الانتخابات عرس برلماني

قال أحمد الجروان رئيس البرلمان العربي خلال الإدلاء بصوته في مركز الشارقة: إن هذا اليوم هو عرس برلماني ويوم جميل، حيث إن هناك التزاماً بكافة المعايير التي وضعتها اللجنة العليا للانتخابات.

وأوضح أن هذه التجربة تمتاز بها حكومة الشارقة تحت قيادة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حيث اصبح لدى المواطن وعي ديمقراطي وبرلماني من خلال تجربة المجلس الوطني الاتحادي، وهذه النجاحات من مخرجات التجربة التي أولاها صاحب السمو حاكم الشارقة لأبناء الإمارة، مشيرا إلى ان هذه التجربة ستعود بالنفع لأبناء الإمارة والدولة من خلال المنظومة المتكاملة التي تعمل تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله ورعاه.