سيف بن زايد يقدم واجب العزاء لأسرة النعيمي

قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أول من أمس، أحر التعازي وصادق المواساة إلى أسرة النعيمي في وفاة المغفور لها بإذن الله موزة سيف معضد لخريباني النعيمي.

وزار سموه مساء أول من أمس منزل ذوي الفقيدة في منطقة الظاهر بمدينة العين، معرباً عن أحر التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الفقيدة، ومبتهلاً إلى المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أسرتها الصبر والسلوان. وأعرب ذوو الفقيدة عن بالغ الشكر والامتنان لسموه على هذه اللفتة الطيبة ومواساته لهم، ما كان له كبير الأثر في التخفيف عنهم.