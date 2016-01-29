مريم الرومي: تجربة ديمقراطية راقية

قالت معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية خلال الإدلاء بصوتها في مقر الشارقة الانتخابي: أنا فخورة اليوم أني أشارك في صنع القرار في انتخابات المجلس الاستشاري للإمارة، حيث إن الإمارة سباقة في هذا المجال لأنها تجربة ديمقراطية راقية جدا شارك فيها الجميع، والنسبة كانت مرتفعة جدا لمشاركة الناس من الهيئة الانتخابية التي ستقوم بالانتخاب، بالإضافة إلى أن الذين رشحوا أنفسهم كانوا عددا كبيرا وغير متوقع، وهذا دليل على وعي الناس البرلماني في أهمية المشاركة الوطنية في صنع القرار، والارتقاء بالأداء الحكومي، لذا فأنا فخورة اليوم بتواجدي.