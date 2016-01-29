مسؤول أممي: الإمارات في مقدمة الدول المساعدة على تحقيق أهدافنا

استضافت أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، أمس، محاضرة بعنوان «الأهداف الإنمائية للألفية وتحقيق التنمية المستدامة»، تحدث فيها البروفيسور جيفري دي ساكس، الخبير الدولي وكبير مستشاري الأمم المتحدة، وقال دي ساكس في محاضرته، إن الإمارات العربية المتحدة أصبحت اليوم في مقدمة الدول الداعمة والمساعدة على تحقيق الأهداف الإنمائية، كما أنها في طليعة الدول الداعمة لجميع الأنشطة والمبادرات العالمية التي تحد من الآثار السلبية للتغير المناخي، وتحرص الأكاديمية كمركز بحثي وأكاديمي وفكري رائد، على المشاركة في الفعاليات العالمية التي تبرز من خلالها حرص دولة الإمارات على توفير التنمية ومقومات السعادة والرفاه للمجتمع الإنساني بأسره.

تهيئة القدرات

وأضاف أن الأكاديمية تعمل اليوم على تهيئة القدرات الدبلوماسية وتزويدها بالمهارات والمعارف المطلوبة، لتتمكن من تمثيل دولة الإمارات في المحافل الدولية، وأن تكون قادرة على دعم التوجهات الدبلوماسية لدولة الإمارات والمساهمة بفاعلية في التعبير عن رؤية القيادة وتحقيق المزيد من الإنجازات الدبلوماسية لدولة الإمارات، والتي تعزز موقعها الريادي على الساحة العالمية.

وقال الدكتور جيفري ساكس: «إن إيجاد حلول لمواجهة التحديات التي تطرحها التنمية المستدامة يجب أن يتم بالتوازي مع تحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير البيئة التي تساعد على تحقيق هذا التطور الاقتصادي في عدد من الدول حول العالم، والتي تتركز فيها أعلى معدلات الفقر، كما أننا بحاجة اليوم وقبل أي وقت مضى إلى تحقيق المزيد من تضافر الجهود على جميع المستويات لإيجاد حلول عملية لمعالجة المشكلات البيئية والاجتماعية الكبرى، والتي لها عواقب سلبية جداً على المجتمعات الإنسانية والعلاقات الدولية بشكل عام».

وأضاف ساكس: «لقد أصبحت دولة الإمارات دولة نموذجية في هذا المجال، وها هي اليوم في مقدمة الدول التي تقود المناقشات والمحادثات العالمية، وبفضل توجيهات قيادتها التي تمتلك رؤية استباقية لمواجهة التغييرات التي يشهدها العالم اليوم»، وتابع قائلاً: «أكاديمية الإمارات الدبلوماسية اليوم ومن خلال طرحها هذه الموضوعات التنموية التي تهم العالم أجمع، تعزز من دورها في دعم الأهداف العالمية لتحقيق التنمية العالمية التي تسعى المنظمات الدولية إلى تحقيقها من خلال توحيد الجهود، والبحث عن أفضل طرق التعاون والالتقاء بين جميع الحكومات ».

ترحيب

رحب برناردينو ليون المدير العام لأكاديمية الإمارات الدبلوماسية بالبروفيسور جيفري ساكس وعبر عن شكره العميق على دعم جهود الأكاديمية لتعزيز التوجهات السياسية للدولة في النقاشات المتعلقة بتحقيق التنمية المستدامة.