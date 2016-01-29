الشريف: اللجنة الوطنية تواصل جهودها الحثيثة لترويج مخاطر المخدرات لكافة مؤسسات المجتمع

الرياض – مناحي الشيباني

أقامت كليات الشرق العربي للدراسات العليا بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بمنطقة الرياض، مساء أمس الخميس، لقاء توعويا عن أضرار المخدرات يشارك في تقديمه عدد من المختصين ويصاحبه افتتاح معرض توعوي ووقائي بأضرار المخدرات، على هامش اللقاء.

ويتضمن المعرض تقديم عدد من الروافد التثقيفية عن اضرار المخدرات والافلام الوثائقية التي تتناول بالشرح والتركيز على المخاطر الناتجة عن استخدامها، كما يضم المعرض استعراضا لبعض المضبوطات من عينات المخدرات والطرق التي يستخدمها المروجون في الترويج لهذه الآفات القاتلة التي تستهدف شباب المجتمع وروافده التنموية وفق أساليب شيطانية هدفها هدم البناء الأسري والاجتماعي لتحقيق مكاسب مادية، والتعريف بالجوانب السلبية لها والطرق المناسبة للعلاج منها. من جانبه، نوه عبدالإله الشريف الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات إلى أهمية اللقاء والمعرض المصاحب له، الذي يلقي الضوء على أضرار هذه الآفة التي تهدد المجتمع، وتطوير سبل مكافحتها والتحذير من مخاطرها، لافتًا إلى أن من أهداف المعرض حماية شبابنا وتوعيتهم من براثن المخدرات التي تدمر العقل والنفس والجسم والمال وتؤدي إلى تفكك الأسر، مضيفاً بأن اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات تقوم بجهود حثيثة للوصول بمعلوماتها عن مخاطر استخدام المخدرات وترويجها إلى كافة مؤسسات المجتمع، خاصة دور التعليم والمعرفة، إيماناً برسالتها الحيوية. وأشادت منسقة اللقاء والمعرض منى آل ثنيان بالتعاون الذي تم بين كليات الشرق العربي واللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، واصفة هذا التعاون بأنه امتداد لما تقوم به هذه اللجنة من جهود لتوعيه المجتمع بمخاطر استخدام المخدرات المترتبة على الفرد والمجتمع، قائلة "إن اقامة هذا اللقاء ما هي إلا امتداد للادوار التي يجب أن نقوم بها جميعاً لمجتمعنا في المجالات كافة، التي من ضمنها التدريب وتطوير قدراتهم وتمكينهم من خدمة مجتمعهم وتوعيتهم بأضرار وسلبيات بعض السلوكيات التي قد تظهر في المجتمع".