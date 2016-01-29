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برج الجدى حظك اليوم الجمعة 2016/1/29

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برج الجدى حظك اليوم الجمعة 2016/1/29 برج الجدى حظك اليوم الجمعة 2016/1/29

لبرج الجدى :
>على الصعيد المهني:


>بعد فترات طويلة من التراخى كادت أن تفسد حياة أبناء هذا البرج العملية استطاعوا أن يتخلصوا من هذه الكبوة ويعودوا إلى مستواهم الحقيقى بعد كثير من التركيز، لذلك يجب ان يبذلون أقصى ما بيدهم حتى يستطيعوا أن يحققوا طموحهم وأمالهم كاملة .

على الصعيد العاطفي:


>يمر أبناء هذا البرج بحالة من الاستقرار على المستوى العاطفى فمنذ فترة بعيدة وهم ينعمون بحياة رومانسية أشبه بالمثالية، وستستمر هذه الحالة معهم لفترة بطويلة لذلك يجب ان يستغلوها ويعيشون اللحظة دون ان يفكرون فى المستقبل.

على الصعيد الصحي:


>على المستوى الصحى سيمرون ببعض الأزمات والوعكات الصحية لكن ستمر مرور الكرام خاصة إذا حرصوا على متابعة حالتهم الصحية واستطاعوا أن يتوافقوا مع تعليمات الطبيب المعالج.
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>توقعات علماء الفلك لبرج الجدى :


>بعد فترات من الاكتئاب والمشاكل النفسية التى كان سببها شريك حياتك وحالتك العاطفية، ستشهد انفراجة كبرى خاصة على مستوى الحياة العملية وستحقق الكثير من المكاسب المادية.

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مصر 365

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