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حظك اليوم برج الحمل الجمعة 29 يناير 2016

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حظك اليوم برج الحمل الجمعة 29 يناير 2016 حظك اليوم برج الحمل الجمعة 29 يناير 2016

برج الحمل على الصعيد المهنى..


>فرصة جيدة لكسب الكثير من الأموال، خصوصاً أنك أثبت قدرتك على الإبداع فى عملك، عليك فقط أن تهتم بتحسين وضعك فى العمل، فرصيدك لم يعد يسمح لك بأن تكون غير متميز، أو غير قادر على أداء عملك باسترخاء، كذلك حاول أن تكون على قدر المسئولية، ولا تدع من حولك يؤثرون عليك سلباً.


>برج الحملة على الصعيد العاطفى...


>تصل إليك بعض المعلومات البسيطة التى تساعدك على فهم شريك الحياة بشكل أفضل، حاول كذلك أن تقلل من التوتر بينكما، واختار طريقة صحيحة للتواصل معه، كن هادئ واهتم بمستقبلكما، فهذا سيساعدكما على اتخاذ القرارات بشكل صحيح وغير متسرع.

على الصعيد الصحى...


>أوضاعك الصحية جيدة إلى حد كبير، فقط عليك مراجعة الطبيب، والتعرف على كافة الأزمات الصحية التى من الممكن أن تكون تعرضت لها فى الفترة المقبلة، سوء صحتك وتصرفاتك الخاطئة تنذر بأن هناك خطأ كبير ترتكبه فى حق صحتك، أبحث عن الراحة، وحاول أن تعالج ذلك بكل سرعة حتى لا تندم عليه فيما بعد.
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>توقعات علماء الفلك لك خلال الفترة المقبلة..


>الفترة المقبلة ستكون رائعة وهادئة جداً، من المتوقع أن تحقق نجاحات كثيرة على مستوى العمل، ويؤكد خبراء الأبراج أن هناك فرصة للزواج ستنجح فيها خلال الأشهر الأولى من هذا العام، كما ستمر علاقاتك بكثير من الاهتمام على مستوى العائلة والأصدقاء.

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مصر 365

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